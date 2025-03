Istanbuler Bürgermeister Imamoglu suspendiert

Istanbul: Vier Tage nach seiner Festnahme ist der türkische Oppositionspolitiker Imamoglu von seinem Amt als Istanbuler Bürgermeister vorübergehend suspendiert worden. Als Begründung führte das Innenministerium die Untersuchungshaft an, die heute gegen Imamoglu wegen Korruptionsermittlungen verhängt worden war. Der Politiker der Partei CHP gilt als schärfster Rivale von Staatschef Erdogan bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Die Opposition kritisierte das Vorgehen gegen Imamoglu deshalb als Putschversuch von Seiten der Regierung. Eigentlich soll Imamoglu heute in einer Vorwahl seiner Partei offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gewählt werden. Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von einem schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 19:00 Uhr