Istanbul wird weiter von Nachbeben erschüttert

Nachbeben schrecken Menschen in Istanbul auf: Der türkische Katastrophendienst meldete erneut mehrere Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 4,5. Menschen verbrachten aus Sorge die Nacht im Freien. Die Türkei liegt in einer der seismisch aktivsten Gegenden der Welt. Mehr als eine Million Gebäude in Istanbul gelten als nicht erdbebensicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2025 11:15 Uhr