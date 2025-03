Ist die Zahl der Badetoten erneut gestiegen?

Hamburg: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft veröffentlicht heute die Zahl der Badetoten im Gesamtjahr 2024. Bislang war bekannt, dass bis zum Stichtag 10. September 353 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen waren. Die meisten Todesfälle ereigneten sich in Flüssen und Bächen. Dort starben bis zum Sommer 134 Personen. In Seen und Teichen waren es 133 Menschen. 2023 waren insgesamt mindestens 378 Menschen ertrunken und damit 23 mehr als im Jahr davor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2025 02:00 Uhr