ISS-Besatzung ist zurück auf der Erde

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach mehr als 200 Tagen im All sind drei Besatzungsmitglieder der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. Es handelt sich um zwei Amerikaner und einen Russen, die am Vormittag Ortszeit in Kasachstan landeten. Ihr Ersatz war bereits vor Ostern auf der ISS eingetroffen. Die Crew hatte sich zuvor wochenlang in Quarantäne begeben, um ein Verschleppen des Coronavirus auf die ISS auszuschließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 10:45 Uhr