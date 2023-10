Israels Verteidigungsminister kündigt neue Phase im Gaza-Krieg an

Jerusalem: Israels Verteidigungsminister Galant hat den Beginn einer neuen Phase im Krieg gegen die Hamas ausgerufen. Bei dem gestern Abend begonnenen verstärkten Einsatz habe der Boden in Gaza gebebt, sagte er in Jerusalem. Das Militär habe oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche angegriffen. Die Kampagne werde bis auf Weiteres weitergehen. Galant deutete an, dass die israelischen Truppen bald zu einer umfassenden Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens übergehen könnten. Im Grenzgebiet sind bereits Hunderttausende Soldaten stationiert. Das Militär rief die Bewohner im Norden des Gazastreifens erneut auf, sich in den Süden des Gebiets zu retten. Dies hätten bereits mindestens 700.000 Menschen getan. Nach den Worten eines Armeesprechers kann der Süden des Küstenstreifens mit ausgeweiteten Hilfslieferungen rechnen, vor allem mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 18:00 Uhr