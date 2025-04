Israels Verteidigungsminister kündigt Ausweitung des MIlitäreinsatzes im Gazastreifen an

Jerusalem: Israels Verteidigungsminister Katz hat eine erhebliche Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. Wie Katz am Morgen mitteilte, sollen große Teile des abgeriegelten Küstenstreifens eingenommen werden. Er sprach von - so wörtlich - "israelischen Sicherheitszonen". Katz forderte die Terrororganisation Hamas auf, die israelischen Geiseln freizugeben. Dies sei der einzige Weg, den Krieg zu beenden. - Nach einer mehrwöchigen Waffenruhe fliegt die israelische Armee seit Mitte März wieder Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Auch am Boden gibt es Einsätze.

