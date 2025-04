Israels Verteidigungsminister kündigt Ausweitung des Gaza-Einsatzes an

Jerusalem: Der israelische Verteidigungsminister Katz hat eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt. Die Bevölkerung werde die Kampfgebiete verlassen müssen, schrieb Katz israelischen Medien zufolge in einer Stellungnahme, die sich an die Menschen in dem Küstengebiet richtet. Die umzingelte Stadt Rafah im Süden sei nun Teil einer israelischen Sicherheitszone. Unter anderem rief die Armee zur Evakuierung der Stadt Chan Junis auf. Ein Armeesprecher erklärte im Onlinedienst X, dass israelische Soldaten dort im Einsatz seien und jeden Ort angreifen würden, von dem aus Raketen abgefeuert würden. Derweil plant eine hochrangige Hamas-Delegation offenbar, mit Vermittlern in Kairo über eine neue Waffenruhe zu verhandeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 16:00 Uhr