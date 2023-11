Israels Verteidigungsminister: Hamas hat "Kontrolle in Gaza verloren"

Tel Aviv: Die radikal-islamische Hamas hat nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Gallant die Kontrolle in Gaza verloren. Die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Palästinensergebiets zu flüchten, Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte, sagte Gallant. Belege für seine Äußerungen legte er nicht vor. Das israelische Militär veröffentlichte Aufnahmen, die belegen sollen, dass Hamas-Terroristen ein Kinderkrankenhaus im Gazastreifen als Waffenlager benutzt haben. Dort sollen auch israelische Geiseln festgehalten worden sein. Von der Hamas hieß es am Abend, man sei bereit, im Gegenzug für eine fünftägige Waffenruhe bis zu 70 festgehaltene Frauen und Kinder freizulassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2023 03:00 Uhr