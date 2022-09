Israels Staatspräsident Herzog spricht im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas hat im Bundestag an die Greueltaten der Nationalsozialisten erinnert. Im Beisein des israelischen Präsidenten Herzog und seiner Frau sagte Bas, Deutschland stehe fest an der Seite des israelischen Volkes. Sie bedankte sich ausdrücklich für die Arbeit vieler Opfer, die die Kraft gefunden hätten, über das Unrecht zu sprechen. Deutschland könne seine Schuld nicht wiedergutmachen, es gelte aber die Erinnerung zu bewahren und an die kommenden Generationen weiterzugeben. In diesen Minuten spricht Israels Präsident Herzog im Bundestag. Im Anschluss nimmt er gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier an einer Kranzniederlegung am Holocaust-Denkmal in Berlin teil. Am Nachmittag besuchen die beiden Präsidenten das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen. Herzog war am Sonntag in Deutschland eingetroffen. Im Zentrum des Besuchs stand bisher das Gedenken zum 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats.

