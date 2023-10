Israels Regierungschef bildet Kriegskabinett mit Opposition

Jerusalem: In Israel hat Regierungschef Netanjahu ein Kriegskabinett gebildet. Es soll aus nur fünf Mitgliedern bestehen - darunter Oppositionspolitiker Gantz. Er war von 2020 bis 2022 noch Verteidigungsminister und bringt damit auch militärischen Sachverstand mit. Außerdem ist der aktuelle Verteidigungsminister Galant dabei sowie zwei noch nicht bekannte Beobachter. Auf innenpolitische Initiativen will die Regierung offenbar vorerst verzichten. Im Mittelpunkt steht der Kampf gegen die palästinensische Hamas im Gazastreifen. Deren Angriffe auf Israel gehen unverändert weiter. In Aschkelon wurde ein Krankenhaus von Raketen getroffen. Israels Blockade des Gazastreifens zeigt unterdessen Wirkung: So wurde das einzige Kraftwerk abgeschaltet - wegen Treibstoffmangels. Auch Lebensmittel und Trinkwasser werden nicht mehr in das Palästinensergebiet geliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 18:00 Uhr