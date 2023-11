Israels Regierungschef bestätigt geplante Feuerpausen

Tel Aviv: Israels Regierungschef Netanjahu will Zivilisten weiter stundenweise eine Fluchtmöglichkeit aus dem Kampfgebiet des abgeriegelten Gazastreifens gewähren. Im US-Sender Fox sagte Netanjahu, das Militär werde an bestimmten Orten für einen bestimmten Zeitraum Menschen eine sichere Passage ermöglichen. Der Einsatz gegen die Hamas-Terroristen gehe aber weiter, so Netanjahu. Zuvor hatte die US-Regierung von täglichen Feuerpausen im Norden des Gazastreifens gesprochen, die jeweils vier Stunden dauern sollen und drei Stunden im Voraus angekündigt werden. Sie sollen Hilfsaktionen ermöglichen und den Menschen Zeit geben, der direkten Gefahrenzone zu entkommen. - Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs bricht heute Bundesaußenministerin Baerbock zu einer weiteren Reise in den Nahen Osten auf. Geplant sind Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und in Israel.

