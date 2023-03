Kurzmeldung ein/ausklappen Israels Regierung treibt Justizreform weiter voran

Jerusalem: Ungeachtet massiver Proteste schreitet die umstrittene Justizreform in Israel weiter voran. Das Parlament in Jerusalem billigte am Abend nach stundenlangen Debatten eine Gesetzesänderung, die es deutlich schwerer machen soll, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären. 61 von 120 Abgeordneten stimmten in erster Lesung dafür, 51 dagegen. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei Lesungen notwendig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 01:00 Uhr