Israels Premierminister Netanjahu verschiebt umstrittene Justizreform

Meldungsarchiv - 27.03.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: Nach massiven Protesten hat Israels Ministerpräsident Nethanjahu die umstrittene Justizreform verschoben. In einer Ansprache an die Nation erklärte Nethanjahu, er habe entschieden, die zweite und dritte Lesung in dieser Sitzungsperiode auszusetzen. Das Gesetzesvorhaben wird damit frühestens Ende April im Parlament zur Abstimmung vorgelegt. Zuvor hatte die ultrarechte Partei des Ministers für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, mitgeteilt, dass sich dieser mit Ministerpräsident Netanjahu auf eine Verschiebung geeinigt habe. Das solle Zeit für einen Dialog mit der Opposition geben. Am Mittag waren erneut zehntausende Menschen auf die Straßen geströmt, um gegen die umstrittenen Pläne der Regierung zu protestieren. Der Dachverband der Gewerkschaften in Israel hatte zu einem Generalstreik aufgerufen, um den -Zitat- "Wahnsinn" der Regierung zu stoppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2023 19:45 Uhr