Israels Präsident verweigert Fristverlängerung für Regierungsbildung

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Die Regierungsbildung in Israel steckt in einer Sackgasse. Staatspräsident Rivlin gibt Oppositionsführer Gantz keine zusätzliche Zeit, um mit Regierungschef Netanjahu ein Bündnis zu bilden. Rivlin wolle die Frist nur verlängern, falls beide Partner das beantragen. Das ist bisher nicht der Fall. Wenn bis morgen Abend keine Einigung gelingt, ist wieder das Parlament gefragt. Dort gibt es aber keine klaren Mehrheiten. Können sich die Parlamentarier innerhalb von drei Wochen nicht auf einen Kandidaten einigen, kommt es wieder zu Neuwahlen. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Israelis schon drei Mal gewählt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 19:00 Uhr