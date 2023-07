Israels Präsident ruft wegen Justizreform Parteien zum Dialog auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier äußert sich besorgt über hohe Umfragewerte der AfD

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über die hohen Umfragewerte der AfD gezeigt. Im ZDF-Sommerinterview nannte er die hohe Zustimmung zu der Partei "besorgniserregend". Jeder Wähler übernehme Verantwortung für das, was er tue, sagte er in Richtung potentieller AfD-Wähler. In dem Interview ging Steinmeier auch auf die Lieferung von Streumunition an die Ukraine ein. Die Position der Bundesregierung, sich gegen Streumunition auszusprechen sei richtig, sagte er. Zugleich muss die Bundesregierung nach der Auffassung Steinmeiers die Lieferung akzeptieren. In der gegenwärtigen Situation könne Deutschland den USA so wörtlich "nicht in den Arm fallen".

