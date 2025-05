Israels Präsident Herzog ist zu Gast in Berlin

Deutschland und Israel feiern 60 gemeinsame Jahre: Zu Ehren der langen diplomatischen Beziehungen hat Bundespräsident Steinmeier am Vormittag den israelischen Staatspräsidenten Herzog im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Beide wollen am Nachmittag noch an einem deutsch-israelischen Jugendkongress teilnehmen und anschließend am Mahnmal "Gleis 17" der Jüdinnen und Juden gedenken, die von dort aus im nationalsozialistischen Deutschland in Vernichtungslager deportiert worden waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2025 11:15 Uhr