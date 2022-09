Israels Präsident Herzog erinnert im Bundestag an den Holocaust

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Israels Staatspräsident Herzog hat im deutschen Bundestag an die Opfer des Holocaust erinnert. Seine Ansprache begann Herzog mit einem Jiskor-Gebet im Gedenken an die durch Deutschland getöteten sechs Millionen Jüdinnen und Juden in der Schoa. Nazi-Deutschland sei damals verantwortlich gewesen für den Verlust jeglicher Menschlichkeit, in dem grausamen Bestreben, ein ganzes Volk auszulöschen. Herzog erinnerte aber auch an die reiche deutsch-jüdische Geschichte, aus der einige der berühmtesten Rabbiner, Kulturschaffenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hervorgegangen sind. Eingeleitet wurde die Sitzung des Bundestags, an der auch Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz sowie zahlreiche Bundesminister teilnehmen, von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Sie sagte, Antisemitismus befinde sich auch heute mitten in der deutschen Gesellschaft und nicht nur an den Rändern - und jede und jeder müsse Judenhass entgegentreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2022 10:00 Uhr