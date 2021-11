Israels Parlament stimmt über Haushalt ab

Opposition im Landtag bezeichnet bayerische Corona-Maßnahmen als überfällig

München: Die Opposition im Bayerischen Landtag hat die jüngsten Corona-Beschlüsse der Staatsregierung als überfällig bezeichnet. Von der Fraktion der Grünen hieß es, man habe eine regional angepasste Krankenhausampel schon lange gefordert. Die Söder-Regierung sei allerdings mal wieder im "Standby-Modus" gewesen. Die SPD-Landtagsfraktion kritisierte, die Maßnahmen kämen zu spät und seien schlecht vorbereitet. Die Krankenhäuser seien bereits überlastet. Zuvor hatte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung angekündigt, dass in sogenannten Corona-Hotspots die 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt wird. In Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern müssten dann alle Anwesenden geimpft, genesen oder auf eine Corona-Infektion negativ getestet sein. Eingeführt werde dies von Samstag an in allen Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz über 300 liegt und die Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind, so der Ministerpräsident weiter. In den Schulen wird ab Montag für zwei Wochen die Maskenpflicht im Klassenzimmer wieder gelten - an Grundschulen für eine Woche.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 21:45 Uhr