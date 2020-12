Israels Parlament stimmt für eigene Auflösung

Lehrer und Erzieher sollen sich künftig selbst auf Corona testen können

Berlin: Lehrkräfte an Schulen und Erziehende in Kitas sollen sich in Zukunft eigenständig auf das Corona-Virus testen können. Das sagte Bundesgesundheitsminister Spahn der Funke Mediengruppe. Voraussetzung dafür sei nur eine entsprechende Schulung. Bisher dürfen Antigen-Schnelltests nur von medizinischem Personal durchgeführt werden. Morgen tritt aber laut Spahn eine neue Verordnung in Kraft, durch die Schulen und Kindertagesstätten die Schnelltests beziehen und nutzen können. Die Selbst-Tests seien dann eine weitere alltagstaugliche Option, um Kindern auch in Pandemiezeiten den Besuch von Kindertagesstätte oder Schule zu ermöglichen, betonte der Gesundheitsminister.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 06:00 Uhr