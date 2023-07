Israels Parlament billigt Teil der Justizreform in erster Lesung

Meldungsarchiv - 11.07.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Das israelische Parlament hat ungeachtet der Massenproteste im Land in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur umstrittenen Justizreform gebilligt. 64 von 120 Abgeordneten stimmten in der Nacht der Vorlage der rechts-religiösen Koalition zu. Das Höchste Gericht soll demnach künftig Entscheidungen von Politikern nicht mehr auf Angemessenheit prüfen können. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Gefahr. Sie fürchten eine willkürliche Besetzung hochrangiger Posten und eine Begünstigung von Korruption. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei weitere Lesungen notwendig. Die Organisatoren der Proteste haben für heute einen sogenannten "Tag der Störung" angekündigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2023 02:00 Uhr