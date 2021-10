Israels Ministerpräsident würdigt Merkel als "moralischen Kompass"

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Israels Regierungschef Bennet hat Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Abschiedsbesuch für ihre Arbeit gewürdigt. Sie sei der moralische Kompass des gesamten europäischen Kontinents, sagte Bennet zum Auftakt einer gemeinsamen Sitzung mit dem israelischen Kabinett. Israel sei besonders dankbar dafür, dass Merkel sich für die Sicherheit des Landes eingesetzt und stets klar an der Seite des jüdischen Staates gestanden habe, so der Ministerpräsident. Auf Merkels wohl letzter Israel-Reise als Regierungschefin sind noch Gespräche mit Präsident Herzog und Außenminister Lapid geplant. Dabei soll es unter anderem um das iranische Atomprogramm, den politischen Status der Palästinenser und bilaterale Themen gehen. Am Nachmittag besucht Merkel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 11:00 Uhr