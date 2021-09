Israels Ministerpräsident droht Iran vor UN im Atomstreit

New York: Israels Regierungschef Bennett hat bei der UN-Vollversammlung den Iran scharf für dessen Atomprogramm kritisiert. In seiner ersten Ansprache bei einer Generaldebatte der Vereinten Nationen sagte Bennett, das Atomprogramm des Iran habe alle rote Linien überschritten. Man werde es Teheran nicht erlauben, Atomwaffen zu erwerben, betonte Israels Ministerpräsident. Er rief die internationale Gemeinschaft zum gemeinsamen Handeln auf. Der Iran verstößt laut der Internationalen Atomenergiebehörde immer weiter gegen Auflagen des Wiener Atomabkommens von 2015, das ihn am Bau einer Atombombe hindern soll. Teheran gibt an, dass sein Atomprogramm nur zivilen Zwecken dient.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.09.2021 20:45 Uhr