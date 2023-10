Israels Militär veröffentlicht Videoaufnahme nach Raketenangriff auf Klinik in Gaza

Tel Aviv: Angesichts des Raketeneinschlags in das Al-Ahli-Krankenhaus im Gazastreifen hat Israels Militär Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass es sich dabei um keinen israelischen Sprengkörper gehandelt habe. In dem Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Klinik und ein Parkplatz zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sei kein typischer Krater zu erkennen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, so die Armee. Stattdessen wirft Israel der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad vor, mit einer fehlgeleiteten Rakete das Krankenhaus getroffen zu haben. Die Hamas und mehrere andere arabische Staaten weisen den Vorwurf zurück. Bei dem Beschuss sollen hunderte Menschen verletzt und ums Leben gekommen sein. In der ganzen Region wird nun eine Ausweitung des Konflikts befürchtet. Palästinenserpräsident Abbas und der jordanische König Abdullah sagten ein für heute angesetztes Treffen mit US-Präsident Biden kurzfristig ab. Biden wird heute in Israel erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 09:00 Uhr