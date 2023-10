Israels Militär tötet angeblich hochrangigen Hamas-Kommandeur

Jerusalem: Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hamas getötet. Er soll maßgeblich für die Angriffe auf israelische Zivilisten und auf das Musikfestival vergangenes Wochenende verantwortlich gewesen sein. Die Palästinenserorganisation bestätigte den Tod des Kommandeurs bisher nicht. Gegenwärtig führen israelische Soldaten unterstützt von Panzern "örtlich begrenzte Angriffe" im Gazastreifen durch. Mit Blick auf die Massenevakuierungen in dem Palästinensergebiet sprach UN-Generalsekretär Guterres im Kurznachrichtendienst X von einer extrem gefährlichen Situation. Mehr als eine Million Menschen durch ein dicht besiedeltes Kriegsgebiet zu bringen, sei in einigen Fällen einfach nicht möglich. Für die noch in Israel verbliebenen Deutschen wird die Ausreise von heute an komplizierter. Die Lufthansa hat ihre Sonderflüge wegen der ungewissen Sicherheitslage in Tel Aviv zunächst gestoppt. Das Auswärtige Amt verweist nun auf zwei Flüge mit dem Ferienflieger Condor, die morgen im jordanischen Akaba starten. Die Stadt liegt allerdings mehrere Autostunden von Tel Aviv entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 09:00 Uhr