Israels Militär teilt Gazastreifen in Nord- und Südhälfte

Gaza: Nach Angaben des israelischen Militärs ist der Gazastreifen nun in eine Nord- und eine Südhälfte geteilt. Ein Sprecher sagte am Abend, Einheiten seien jetzt auch im südlichen Teil von Gaza-Stadt. Den Angaben zufolge wurden israelische Luftschläge und Angriffe vom Boden aus intensiviert. Zivilisten wurden noch einmal aufgefordert, in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Zudem sei die Stadt Gaza komplett eingekreist. Zivilisten könnten aber weiter über einen Korridor Richtung Süden flüchten, so das Militär. In der Nacht hat die jordanische Luftwaffe nach Angaben von König Abdullah medizinische Hilfsgüter über dem abgeriegelten Gebiet abgeworfen. Diese sollen für ein Feldlazarett bestimmt sein, das von Jordanien betrieben wird. Ob das mit Israel abgesprochen war, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 07:00 Uhr