Israels Militär ruft zu Evakuierung des zentralen Gazastreifens auf

Gaza: Das israelische Militär hat die Menschen im zentralen Gazastreifen aufgefordert, ihre Häuser und Notunterkünfte zu verlassen. Alle Zivilisten, die sich in dem festgelegten Gebiet befänden, sollten in die nahe gelegene Stadt Deir al-Balah fliehen, teilte das Militär mit. Die Evakuierungsanordnung lässt vermuten, dass Israel seine Bodenoffensive auf dieses Gebiet ausweiten will. Verteidigungsminister Galant sieht sein Land in einen Mehrfrontenkrieg verwickelt. Israel kämpfe an sieben Fronten: im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen und im Iran, sagte er heute in einer Sitzung der Parlamentsausschüsse für Verteidigung und Äußeres. Er betonte dabei auch, wie wichtig es für Israel ist, seine Kriegsziele im Gazastreifen zu erreichen. Andernfalls würden die Bürger nicht in die Grenzgebiete zum Libanon und zum Gazastreifen zurückkehren wollen, so Galant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 18:00 Uhr