Israels Militär findet nach eigenen Angaben Hamas-Tunnel unter UNRWA-Zentrale

Tel Aviv: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben unter dem früheren Hauptquartier des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA einen Hamas-Tunnel entdeckt. Der Gang soll 700 Meter lang sein und in 18 Metern Tiefe liegen. Außerdem deuteten Indizien darauf hin, dass die Hamas Büros der Zentrale genutzt hat, hieß es. UNRWA-Chef Lazzarini erklärte, das Hilfswerk habe davon keine Kenntnis gehabt. Israels Außenminister Katz wies dies als absurd zurück und forderte Lazzarinis Rücktritt. Das Hilfswerk war zuletzt stark in die Kritik geraten. Israel legt einigen Mitarbeitern zur Last, an den Terrorakten der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Derweil bereitet Israel trotz internationaler Kritik eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens vor. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte hunderttausenden Zivilisten, die dorthin geflohen sind, einen sicheren Korridor zu, um das Gebiet zu verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 09:30 Uhr