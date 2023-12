Israels Militär bombardiert Ziele im Süden des Gazastreifens

Tel Aviv: Das israelische Militär hat seine Angriffe im südlichen Gazastreifen am zweiten Tag nach Auslaufen der Feuerpause verstärkt. Wie die Armee am Morgen mitteilte, hätten Kampfflugzeuge in der Nacht in der Gegend von Chan Junis im Süden des Gazastreifens mehr als 50 Ziele bombardiert. Israel hatte zuvor wochenlang die Bewohner aufgefordert, sich zu ihrer Sicherheit in den südlichen Teil zu flüchten. Die heftigen Angriffe bieten erneut Anlass zur Sorge über Opfer unter der Zivilbevölkerung. US-Außenminister Blinken hatte Israels Führung mit deutlichen Worten aufgefordert, die Zivilisten im Gazastreifen zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 12:00 Uhr