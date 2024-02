Israels Kriegskabinett gibt grünes Licht für weitere Verhandlungen für Feuerpause

Jerusalem: Das israelische Kriegskabinett hat grünes Licht für eine Fortsetzung der Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen und eine Freilassung von Geiseln gegeben. Wie israelische Medien berichteten, soll eine Delegation dazu in den kommenden Tagen nach Katar reisen. Zuvor hatte es Gespräche in der französischen Hauptstadt Paris mit den Chefs des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie Vertretern der USA, Ägyptens und Katars gegeben. Trotz internationaler Kritik hält der israelische Regierungschef Netanjahu an den Plänen fest, Soldaten nach Rafah im Süden des Gazastreifens schicken zu wollen. In die Stadt sind seit Beginn der israelischen Militäroffensive mehr als eine Million Menschen geflohen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 07:00 Uhr