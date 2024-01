Israels Kriegskabinett berät offenbar über neuen Geisel-Deal

Tel Aviv: Israels Kriegskabinett sitzt zur Stunde zusammen. Bei dem Treffen soll es nach übereinstimmenden Medienberichten um die verbliebenen israelischen Geiseln im Gaza-Streifen gehen. Das Emirat Katar soll einen neuen Vorschlag für einen Deal vorgelegt haben: Demnach sollen alle Geiseln freikommen, wenn sich die israelische Armee vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht. Die Führung der militant-islamistischen Hamas soll den Gazastreifen ebenfalls verlassen und ins Exil gehen. Am Abend hatten an der Klagemauer in Jerusalem Tausende Menschen für die Rückkehr der Geiseln aus dem Gazastreifen gebetet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 01:00 Uhr