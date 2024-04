Israels Heimatschutz gibt vorerst Entwarnung nach Großangriff des Iran

Tel Aviv: Der Iran hat Israel in der Nacht mit mehr als 200 Drohnen und Raketen angegriffen. Die israelische Armee teilte mit, die große Mehrheit der Drohnen und Raketen sei außerhalb des Staatsgebiets abgfangen worden. Nach dem Großangriff hat der Heimatschutz am frühen Morgen vorerst Entwarnung gegeben. Auf seiner Website heißt es, die Einwohner im Norden und Süden müssten sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Bei den Angriffen wurde nach Angaben von Armeesprecher Hagari ein siebenjähriges Mädchen verletzt. Außerdem wurde demnach eine Militärbasis im Süden des Landes beschädigt. Die Angriffe waren seit Tagen erwartet worden, nachdem am ersten April bei mutmaßlichen israelischen Luftschlägen auf die iranische Botschaft in Damaskus sieben Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet worden waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 06:00 Uhr