Israels Frist zur Flucht aus Gaza-Stadt ist abgelaufen

Jerusalem: Die von Israel gesetzte Frist, die Stadt Gaza zu verlassen, ist am Abend ausgelaufen. In einer Mitteilung des israelischen Militärs hieß es, die Bewohner sollten sich in den Süden des Autonomiegebiets begeben - offenbar wegen einer bevorstehenden israelischen Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hamas. Die UN und Hilfsorganisationen kritisierten die Anordnung scharf und bezeichneten sie als unrealistisch. Erste kleinere Razzien des israelischen Militärs im Gazastreifen hat es offenbar schon gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 01:00 Uhr