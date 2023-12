Israels Botschafter warnt vor Anschlägen der Hamas in Deutschland

Berlin: Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, hat vor Anschlägen der Terror-Organisation Hamas in Deutschland gewarnt. Die Handlanger der Hamas seien längst in Deutschland angekommen, sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deutschland müsse wachsam bleiben. Das Betätigungsverbot für die radikal-islamische Hamas und pro-palästinensische Netzwerk Samidoun in Deutschland sei richtig, reiche aber nicht, monierte Prosor. So müssten Finanzströme besser überwacht werden. Gleichzeitig würdigte der israelische Botschafter die Solidarität Deutschlands mit Israel nach dem Terror-Anschlag der Hamas vom 7. Oktober.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 03:00 Uhr