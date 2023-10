Israels Botschafter kritisiert antijüdische Umtriebe in Deutschland

Berlin: Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, zeigt sich entsetzt über antijüdische Umtriebe in Berlin und anderen Städten. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es sei nicht zu fassen, dass Hamas-Sympathisanten den Davidstern auf Häuser sprühten, in denen Juden wohnen. Viele Juden trauten sich nicht mehr auf die Straße, so Prosor. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, teilt die Befürchtung. Er sagte, viele jüdische Eltern schickten ihre Kinder aus lauter Angst nicht mehr in die Schule. Bayern will nach den Pro-Hamas-Demonstrationen jegliche Sympathiebekundungen für die Terrororganisation bestrafen. Justizminister Eisenreich kündigte an, sich in Berlin für eine entsprechende Gesetzesänderung einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 10:00 Uhr