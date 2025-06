Israels Außenminister kritisiert Erstarken des Antisemitismus

Wadephul und Saar gedenken der Holocaust-Opfer: Die beiden Außenminister von Deutschland und Israel legten am Holocaust-Mahnmal in Berlin einen Kranz nieder. Saar kritisierte ein Erstarken des Antisemitismus in Deutschland. 80 Jahre nach dem Ende des Holocaust scheine es, als ob die Lehren daraus vergessen seien.

