Israels Armeechef tritt zurück

Jerusalem: Der israelische Generalstabchef Halevi tritt zurück. Er will sein Amt im März niederlegen. Halevi begründete den Schritt mit seiner Verantwortung für das Versagen der israelischen Armee am 07. Oktober 2023. Dies habe den beispiellosen Terrorangriff der islamistischen Hamas ermöglicht, so Halevi. Er ist der bislang hochrangigste Vertreter Israels, der im Zusammenhang mit dem Angriff sein Amt niedergelegt hat.

