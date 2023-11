Israels Armee weist Vorwürfe zu angeblichen Angriffen auf Krankenhaus zurück

Tel Aviv: Die israelische Armee hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ihre Soldaten das größte Krankenhaus im Gazastreifen beschießen. Ein Sprecher sagte, dabei handele es sich um Falschinformationen. Rund um die Al-Schifa-Klinik gebe es aber Gefechte mit Hamas-Kämpfern. Israel geht davon aus, dass sich im Keller des Krankenhauses das Hauptquartier der Terrororganisation befindet. Weil in Klinik immer wieder der Strom ausfällt, sind einer israelischen Ärzteorganisation zufolge zwei Frühgeborene gestorben, viele weitere seien in akuter Lebensgefahr. Heute will die Armee dabei helfen, Säuglinge in ein anderes Krankenhaus zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 04:00 Uhr