Israels Armee unternimmt weitere Vorstöße im Gazastreifen

Tel Aviv: Das israelische Militär ist in der Nacht erneut mit Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen und hat dort Stellungen der islamistischen Hamas angegriffen. Nach Armeeangaben wurden die Kräfte am Boden von Kampfjets und Drohnen aus der Luft unterstützt. Inzwischen hätten alle Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Israels Militär hatte zuvor bereits mehrere solcher Vorstöße unternommen. In Israel selbst gab es in der Nacht wieder vielerorts Luftalarm. Seit Kriegsbeginn sei man mit etwa 8.000 Raketen beschossen worden, hieß es. Die EU-Forderung nach Feuerpausen kommentierte Israel vorerst nicht. Die Hamas-kontrollierten Behörden in Gaza veröffentlichten derweil eine Liste mit fast 7.000 Todesopfern des Krieges. Zudem seien durch Israels Angriffe bereits 45 Prozent aller Häuser im Gazastreifen zerstört oder beschädigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 09:15 Uhr