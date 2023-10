Israels Armee stößt weiter im Gazastreifen vor

Gaza: Die israelische Armee setzt ihre Einsätze gegen die islamistische Hamas aus der Luft und am Boden fort. Wie das Militär mitgeteilt hat, wurden bei dem Vorstoß im Gazastreifen Dutzende Terroristen getötet. Die Gegner hätten sich in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen, heißt es. In den vergangenen Tagen wurden demnach mehr als 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots und Verstecke. Die Hamas sprach von "heftigen Gefechten" im Nordwesten des Gazastreifens. Israels Militär will offenbar bis nach Gaza-Stadt vordringen, wo wichtige Kommandostrukturen der Hamas vermutet werden. Unterdessen sind nach UN-Angaben 33 weitere Lastwagen mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Gütern im Gazastreifen angekommen. Es handelt sich um den größten Hilfs-Konvoi seit Beginn des Krieges. Beobachter warnen davor, dass die Menge für die Zivilbevölkerung dennoch bei weitem nicht reicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 08:00 Uhr