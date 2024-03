Israels Armee startet Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza

Gaza: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestartet. Zur Begründung heißt es, dort würden sich ranghohe Hamas-Mitglieder aufhalten. Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur AFP, in dem Gebiet habe Israel Luftangriffe geflogen. Rund um das Krankenhausgebäude seien Dutzende Panzer postiert worden. Die israelische Armee war im November erstmals auf das Gelände des Krankenhauses vorgedrungen. Der Militäreinsatz in der Klinik hatte international Kritik ausgelöst. - Die Außenminister der Europäischen Union wollen heute über die Lage in Nahost beraten. Geplant sind unter anderem schärfere Sanktionen gegen die Hamas - aber auch Strafmaßnahmen gegen extremistische israelische Siedler. Der Schritt gilt als Reaktion auf Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 06:00 Uhr