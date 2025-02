Israels Armee sprengt 20 Gebäude im Westjordanland

Dschenin: Israel hat seinen Kampfeinsatz im besetzten Westjordanland fortgesetzt. In der palästinensischen Flüchtlingsstadt Dschenin sprengte das Militär rund 20 Gebäude. Ein Sprecher sagte, es habe sich dabei um von Terroristen genutzte Häuser gehandelt. Zuvor hatten palästinensische Medien berichtet, Bodentruppen seien in mehrere Orte eingedrungen. Gestern waren bei einem Drohnenangriff fünf Menschen gestorben, darunter ein 16-Jähriger. Israel gab an, man habe seit Beginn der Kämpfe im Januar 50 Militante getötet.

