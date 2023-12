Israels Armee setzt Angriffe auf Hamas fort

Tel Aviv: Nach dem Ende der Waffenruhe gestern hat Israel bereits 400 Ziele im Gazastreifen aus der Luft angegriffen. Das teilt das Militär mit. In der Gegenrichtung feuert die islamistische Hamas wieder Raketen auf den Süden Israels. Im Gaza-Streifen soll es seit gestern 240 Tote gegeben haben. Zu Gefechten kam es auch zwischen Israel und Islamisten im Libanon. Derweil kommen neue Berichte über sexuelle Gewalttaten seitens der Hamas gegen Frauen und Mädchen am 7. Oktober ans Licht. An verschiedeneren Orten habe man nach dem Massaker der Terroristen tote Frauen und Mädchen mit nacktem Unterleib gefunden, berichtete etwa ein Sanitäter vor einem parlamentarischen Sonderausschuss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 10:00 Uhr