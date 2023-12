Israels Armee setzt Angriffe auf Hamas fort

Tel Aviv: Nach dem gestrigen Ende der Waffenruhe und der Wiederaufnahme der Gefechte zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, kam es auch zwischen Israel und Islamisten im Libanon zu Kämpfen. Das berichtet das israelische Militär. Zu möglichen Opfern gab es keine Angaben. Derweil kommen immer neue Berichte über brutale sexuelle Gewalttaten seitens der Hamas gegen Frauen und Mädchen am 7. Oktober ans Licht. An verschiedeneren Orten habe man nach dem Massaker der Terroristen und anderen Gruppierungen mehrere tote Frauen und Mädchen mit nacktem Unterleib gefunden, berichtete etwa ein Sanitäter vor einem parlamentarischen Sonderausschuss. Frauenrechtlerinnen in Israel sehen das als Teil der Strategie der Hamas, Angst und Schrecken zu verbreiten. Festgenommene Hamas-Terroristen gaben im Verhör an, sie hätten auch den Auftrag gehabt, Frauen zu vergewaltigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 09:15 Uhr