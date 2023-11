Israels Armee rückt ins Zentrum der Stadt Gaza vor

Tel Aviv: Im Gaza-Krieg ist die israelische Armee offenbar in eine neue Phase eingetreten. Wie Verteidigungsminister Gallant am Abend erklärte, sind Bodentruppen mittlerweile im Herzen von Gaza-Stadt eingerückt - der Hochburg der militant-islamistischen Hamas. Die Stadt Gaza sei der größte je errichtete Terroristen-Stützpunkt der Welt, sagte Gallant weiter. Außerdem sei es gelungen, den Chef der Hamas im Gazastreifen, Sinwar, in dessen Bunker zu isolieren. Bei den jüngsten Gefechten konnten israelische Soldaten nach Armee-Angaben darüber hinaus einen militärischen Stützpunkt der Hamas im nördlichen Gazastreifen sichern. Auf dem Gelände befanden sich demnach Panzerabwehrraketen und Abschussvorrichtungen, Waffen und Geheimdienstmaterialien. Die Zahl der Getöteten im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben mittlerweile auf mehr als 10.300 gestiegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 21:00 Uhr