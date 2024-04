Israels Armee plant weiteres Vorrücken im Gaza-Krieg

Tel Aviv: Der israelische Generalstabschef Halevi hat Pläne zur Fortführung des Gaza-Kriegs gebilligt. Das teilte die Armee mit. Dabei geht es nach Medienberichten auch um einen Militäreinsatz in der Stadt Rafah im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens. Es sei offenbar in Kürze mit einer Evakuierung zu rechnen. Die USA und andere westliche Länder hatten eindringlich vor einer Offensive in Rafah gewarnt, weil sich dort Hunderttausende Binnenflüchtlinge befinden.

