Israels Armee ordnet Evakuierung weiterer Gebiete in Rafah an

Gaza: Die israelische Armee hat Bewohner von Rafah aufgefordert, Gebiete im Osten und im Zentrum der Stadt zu verlassen. Das Militär hat die betroffenen Zonen über die Online-Plattform X und über Textnachrichten verbreitet. Demnach betreffen die Evakuierungen auch zwei Flüchtlingslager sowie dicht bewohnte Ortsteile. Die Menschen wurden aufgefordert, sich unverzüglich in die Ortschaft Al-Mawasi an der Mittelmeerküste zu begeben. Die neuen Aufforderungen deuten darauf hin, dass das israelische Militär seinen Einsatz gegen Stellungen und Kampfeinheiten der Hamas in Rafah ausweitet. Der Einsatz ist umstritten. Mehrere Länder fordern Israel auf, sich aus Rafah zurückzuziehen, darunter Frankreich und Südafrika. Auch aus den USA kommt scharfe Kritik. Aus dem US-Außenministerium heißt es, Israel habe beim Einsatz von US-Waffen in Gaza wahrscheinlich gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 12:00 Uhr