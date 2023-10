Israels Armee nennt neues Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

Tel Aviv: Israel trifft weitere Vorbereitungen für die Großoffensive gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen. Die Armee nannte jetzt ein weiteres Zeitfenster, in dem sich Zivilisten im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden aufmachen sollen. Bis zum Mittag sind sie demnach auf dieser Fluchtroute vor Angriffen geschützt. Hunderttausende Palästinenser waren zuvor schon entsprechenden Aufforderungen gefolgt. Das israelische Militär plant einen -Zitat- "koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land" auf die Hamas. Dafür wird nach Medieninformationen auch die grenznahe israelische Stadt Sderot evakuiert. Rund 7.000 Haushalte seien davon betroffen. Derweil stieg die Zahl der Toten im Gazastreifen nach offiziellen Angaben auf mehr als 2.300. Auf israelischer Seite sind es 1.300. Zuletzt gab es auch wieder Angriffe aus dem Libanon. Dem israelischen Armeerundfunk zufolge wurden dabei vier Menschen getötet. Das Auswärtige Amt in Berlin hat am Vormittag eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen. Sie gilt auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon.

