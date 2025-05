Israels Armee mobilisiert für neue Großoffensive in Gaza

Israel hat nach eigenen Angaben die erwartete neue Großoffensive im Gazastreifen eingeleitet. Das hat das israelische Militär in der Nacht mitgeteilt. Schon am vergangenen Tag hatte die Armee entsprechende Vorbereitungen getroffen: Es seien umfangreiche Angriffe durchgeführt und Truppen mobilisiert worden, hieß es. Das Militär spricht vom Auftakt zur "Erreichung der Kriegsziele" - einschließlich der Freilassung von Geiseln und der Zerschlagung der Terrororganisation Hamas. Israelische Medien hatten berichtet, die neue Offensive solle nach dem Ende der Reise von US-Präsident Trump in die Golfregion beginnen. Diesen mehrtägigen Besuch hat Trump inzwischen beendet.

