Israels Armee kündigt Evakuierung von Babys aus Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza an

Tel Aviv: Das größte Krankenhaus im Gaza-Streifen hat inzwischen offenbar den Betrieb einstellen müssen, weil es keinen Treibstoff mehr für die Stromgeneratoren gibt. Laut einer israelischen Ärzteorganisation sind wegen des Stromausfalls in der Al-Schifa-Klinik zwei Frühgeborene gestorben, 37 weitere in akuter Lebensgefahr. Die israelische Armee erklärte am Abend, sie werde die Evakuierung von Säuglingen aus der Klinik unterstützen. Rund um das Krankenhaus gibt es heftige Kämpfe. Die israelische Armee vermutet, dass sich unter dem Gebäudekomplex das Hauptquartier der Terrororganisation Hamas befindet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 02:00 Uhr