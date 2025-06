Israels Armee greift Iran weiter an

Tel Aviv: Israels Militär hat auch heute seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Laut einem Armeevertreter wurde dabei die Hauptstadt Teheran getroffen. Der Iran berichtete von einer "massiven Explosion" in einer Raffinerie in der Hafenstadt Kangan im Süden des Landes. Das Gelände stehe in Flammen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim bestätigte außerdem den Tod dreier Mitglieder der Revolutionsgarde in der Stadt Sandschan. Insgesamt wurden seit dem Beginn der israelischen Großoffensive mindestens 800 Menschen verletzt. Zuvor war schon von knapp 100 Toten auf iranischer Seite die Rede, von drei Toten auf israelischer. Bundesaußenminister Wadephul rief derweil beide Seiten zur Deeskalation auf. Die Situation in der Region sei hochgradig volatil, sagte er nach einem Treffen mit seinem saudischen Kollegen in Riad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 19:00 Uhr